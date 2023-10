Pogoda we wtorek. Temperatura nie będzie nam sprzyjać

Temperatura maksymalna wahać się będzie od 8 stopni na południu, do 13 stopni na Wybrzeżu, w centrum kraju do około 10-11 stopni Celsjusza. - Chłodniej będzie w rejonie podgórskich Karpat, tam temperatura spadnie do około 6 stopni Celsjusza - zaznaczyła Grażyna Dąbrowska.