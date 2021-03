Pogoda we wtorek. Na wiosenną aurę musimy poczekać. Mgła, deszcz i zachmurzenie

Zobacz też: Pogoda w Polsce. Nowe informacje z IMGW o najbardziej zagrożonych regionach kraju

Pogoda we wtorek 2 marca: zachmurzenie i mżawka

We wtorek na południu Polski zachmurzenie małe oraz umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju duże, ale z większymi przejaśnieniami. Meteorolodzy przewidują także słabe opady deszczu lub mżawkę. Rano pojawić się może także znikająca mgła. Może ona ograniczyć widzialność do 200 metrów. Szczególną ostrożność powinni zachować m.in. kierowcy.

Pogoda we wtorek w przeważającym obszarze przyniesie temperaturę od 7 do 12 stopni Celsjusza. Tylko na wybrzeżu oraz północnym wschodzie od 4 do 6 stopni Celsjusza. Tego dnia wiatr słaby oraz umiarkowany. Porywisty może pojawić się w górach oraz na wybrzeżu wschodnim i północnym. W Tatrach porywy mogą osiągnąć do 70 km/h.