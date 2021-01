Pogoda w środę. Fatalne warunki na drogach, IMGW ostrzega

Pogoda 20 stycznia. W środę w wielu miejscach w Polsce dojdzie do ocieplenia. Śmiało można więc powiedzieć, że odchodzi od nas "Bestia ze Wschodu". Pogoda w środę przyniesie nam m.in. opady deszczu i gołoledź.

Na północy, wschodzie i w centrum kraju wystąpi duże zachmurzenie. Na pozostałym obszarze Polski pojawią się większe przejaśnienia. W województwach położonych na północy zapowiedziano opady deszczu. Natomiast w centrum i wschodniej części opady deszczu ze śniegiem.

Co więcej, we wschodniej części kraju wystąpią opady deszczu marznącego. Spowoduje to gołoledź. Maksymalna temperatura od -1 stopnia Celsjusza na północnym wschodzie, około 2 stopni Celsjusza w centrum i do plus 4/5 stopni Celsjusza na południu i zachodzie.

W środę w Polsce wiatr umiarkowany. Czasami może być on porywisty - nad morzem do 60 km/h, w Bieszczadach do 70 km/h. Ciśnienie w Warszawie pokaże 996 hPa. Będzie ono nieznacznie spadać.

Pogoda na środę, 20 stycznia. Nad morzem i w górach porywisty wiatr

W nocy na niebie duże zachmurzenie z przejaśnieniami. Jedynie na południu kraju będą one małe. Na północy Polski słabe opady śniegu. Natomiast na wschodzie i północnym wschodzie opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. W górach spadnie biały buch.

W środę wieczorem temperatura minimalna wyniesie od -2 stopnie Celsjusza na wschodzie do 3 stopni Celsjusza na północnym zachodnie. W kotlinach górskich lokalnie termometry mogą pokazać do -7 stopni Celsjusza. Wiatr umiarkowany. Nad morzem i południu kraju w porywach do 60 km/h, w Bieszczadach do 100 km/h.

Pogoda w środę, 20 stycznia. IMGW ostrzega przed marznącymi opadami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej przekazał w nocy z wtorku na środę, że na obszarze województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego miejscami będą występować opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. W wielu miejscach nadal utrzymuje się ujemna powierzchnia gruntu. Może to powodować zamarznięcie nawierzchni.

Ostrzeżenie dla województwa kujawsko-pomorskiego dotyczy powiatów: aleksandrowskiego, brodnickiego, bydgoskiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, inowrocławskiego, lipnowskiego, mogileńskiego, nakielskiego, radziejowskiego, rypińskiego, sępoleńskiego, świeckiego, toruńskiego, tucholskiego, wąbrzeskiego, włocławskiego, żnińskiego.

Natomiast jeśli chodzi o województwo pomorskie, są to powiaty: bytowski, chojnicki, człuchowski, Gdańsk, gdański, Gdynia, kartuski, kościerski, kwidzyński, lęborski, malborski, nowodworski, pucki, Słupsk, słupski, Sopot, starogardzki, sztumski, tczewski, wejherowski.

W zachodniopomorskim ostrzeżenia dotyczą kilku powiatów. Są to: białogardzki, choszczeński, drawski, szczecinecki, świdwiński i wałecki.