Pogoda. W przyszłym tygodniu znów przydadzą się cieplejsze ubrania

Pogada. Zmiana przyjdzie z zachodu

W poniedziałek od rana przez Polskę z zachodu przetaczać będzie się front, który przyniesie opady deszczu i śniegu. Najbardziej intensywnych opadów mogą spodziewać się mieszkańcy województw zachodniopomorskiego, pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Wraz z jego nadejściem opadną również słupki rtęci. Temperatura w zachodnich województwach wynosić będzie od 3 do 7 stopni Celsjusza. Im dalej na wschód, tym cieplej i więcej słońca. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i Małopolsce słupki rtęci pokażą do 12 kresek powyżej zera.

Pogoda. Wiosenna aura powróci w przyszły weekend

Według modeli synoptycznych ochłodzenie potrwa do piątku, kiedy do Polski powrócą temperatury powyżej 10 stopni Celsjusza, a chmury rozpierzchną się, by odsłonić słońce. Zarówno sobota, jak i niedziela zapowiada się bez opadów i z wysoką temperaturą. W sobotę słupki rtęci poszybują nawet do 16 kreski powyżej zera, a w niedzielę termometry pokażą wartości w okolicach 12-15 stopni Celsjusza.