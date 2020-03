Pogoda. W czwartek ochłodzenie ustąpi. Przed nami powrót ciepła. W piątek nawet 17 stopni

Zbliżamy się powoli do końca marca, często pogoda zaczyna się już nieco normować. Dalsza rozbudowa niedaleko Polski kilku stref wysokiego ciśnienia sprawi, że codziennie na niebie będzie tylko słońce, chmur mało. Zapomnimy też na dobre o opadach. Po chwilowej przerwie wrócą wartości rzędu 15-17°C. Sprawdźmy, co szykuje się w pogodzie w najbliższych dniach.

Na niebie sporo słońca, chociaż poranek z mrozem do -7°C. Od czwartku spory wzrost temperatury

Spokój w pogodzie zapewni niezwykle stabilny wyż. Jeszcze we wtorek i środę nawet w ciągu dnia na wschodzie i południu termometry wskażą 4°C na wschodzie, w Małopolsce i Górnym Śląsku. Na Ziemi Łódzkiej i Mazowszu, na Pomorzu Zachodnim, na Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce 6°C. We wtorek przed południem na Śląsku, w Małopolsce i Podkarpaciu będzie dużo słońca i sucho. Bezchmurne niebo wystąpi także na Pomorzu, północy i zachodzie Wielkopolski oraz Ziemi Lubuskiej. W środę błękit nieba ujrzą mieszkańcy Mazowsza, w Górach Świętokrzyskich, na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie. Na przeważającym obszarze Polski zachmurzenie małe i umiarkowane. Poranki do środy włącznie przyniosą spadek temperatur na zachodzie do -4°C, w centrum -5°C, na Dolnym Śląsku -6°C. W pasie od Suwalszczyzny, Podlasia po Lubelszczyznę -7/-8°C. Na Podhalu -12°C.

Bezchmurne niebo. Za oknami zapanuje prawdziwa wiosenna aura, nawet 17°C

W czwartek na termometrach od 8°C na Pomorzu 9°C na Warmii i Mazurach, Suwalszczyźnie, 10°C w Wielkopolsce, na Kujawach, Ziemi Łódzkiej i Mazowszu. 12°C w centrum, na całym Śląsku, w Górach Świętokrzyskich i Lubelszczyźnie. Do końca dnia w całej Polsce niemal bezchmurne niebo. W piątek od 10°C na Pomorzu. Podobnie na Suwalszczyźnie. W centrum maksymalnie 13°C, w Wielkopolsce 14°C. Cieplej od Dolnego Śląska po Małopolskę do 16-17°C. W piątek i sobotę od rana niemal bezchmurne niebo na przeważającym obszarze Polski dopiero niedziela przyniesie zachmurzenie umiarkowane wzrastające do dużego. Będzie ciepło. Od 10°C w Suwałkach i Białymstoku, 12°C w Koszalinie, 13°C we Wrocławiu, 15°C w Warszawie, Łodzi, Kielcach i Rzeszowie, do 16°C w Krakowie, Katowicach i Opolu.