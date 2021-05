Pogoda w czwartek. Burze, deszcze i lokalnie grad

Temperatura minimalna wahać się będzie od 4 st. C na Podhalu i 5 st. C na północnym wschodzie oraz Kotlinie Kłodzkiej, około 8 st. C na przeważającym obszarze kraju do 11 st. C na południowym wschodzie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków północnych i zachodnich, tylko na północnym wschodzie początkowo południowo-zachodni. Nadal też będzie wiać w Sudetach. Porywy wiatru wyniosą tam do 60 km/h.