Pogoda. Uwaga! Są ostrzeżenia IMGW pierwszego stopnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla województwa dolnośląskiego i opolskiego a także dla południowego regionu kraju, czyli województw: małopolskiego i podkarpackiego. Nie jest jednak wykluczone, że ostrzeżenia będą też ogłaszane dla kolejnych regionów, bo według prognoz bardzo wysokie temperatury mają utrzymywać się w Polsce przez co najmniej kilka najbliższych dni.

Temperatura maksymalna w dzień wyniesie od 29 do 31 stopni Celsjusza. Nocą termometry będą pokazywać minimum od 15 do 17 st. C.