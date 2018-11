Pogoda. Uwaga, kierowcy! Noga z gazu. Ostrzeżenie

W sobotę na przeważającym obszarze Polski występować będą gęste mgły, które ograniczą widoczność od kilkuset do nawet kilkudziesięciu metrów. Może to znacznie utrudnić warunki na drogach, a także spowodować zakłócenia w ruchu lotniczym.

Do Polski napłynęły ciepłe i wilgotne masy powietrza. Efekt? W sobotę po zachodzie słońca, w nocy i w niedzielę rano mgieł należy oczekiwać w pasie od Pomorskiego, Warmii, Mazur i Podlasia przez wschodnią Wielkopolskę, Kujawy, Łódzkie, Mazowsze, Lubelszczyznę i Świętokrzyskie po Śląsk i Małopolskę. Powinny one zaniknąć do godz. 09.00-10.30 w niedzielę.