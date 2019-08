Pogoda – upał, burza z piorunami i grad. Alerty IMGW dla wszystkich województw

Pogoda – upał, burza z piorunami i grad. Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia dla wszystkich województw w kraju.

Pogoda – upał, burza z piorunami i grad. Alerty IMGW dla wszystkich województw

Pogoda – upał, burza z piorunami i grad

W ostatnie dni sierpnia można spodziewać się powrotu fali upałów. Powinniśmy szczególnie uważać na wysoką temperaturę i niebezpieczne wyładowania atmosferyczne. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego oraz drugiego stopnia przed upałami i pierwszego stopnia przed burzami z gradem.

Upał – IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałem dla następujących województw: łódzkiego

świętokrzyskiego

zachodniopomorskiego

pomorskiego

lubuskiego

wielkopolskiego

kujawsko-pomorskiego

mazowieckiego (z wyjątkiem powiatów, w który wydano alerty pierwszego stopnia)

warmińsko-mazurskiego (w powiatach: Elbląg, elbląskim, braniewskim ostródzkim, nowomiejskim, iławskim, nidzickim i działdowskim)

dolnośląskiego (z wyjątkiem powiatów: lwóweckiego, lubańskiego, Jelenia Góra, jeleniogórskiego, kamiennogórskiego, kłodzkiego, wałbrzyskiego)

opolskiego

śląskiego

podkarpackiego (w powiatach: Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, dębickim, jasielskim i mieleckim)

Temperatury w dzień będą się wahać od 30 do 33 st. C., a w nocy termometry pokażą od 17 do 20 st. C.

Upał – IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem dla następujących województw: podkarpackiego (we wszystkich powiatach poza powiatami: Tarnobrzeg, tarnobrzeskim, mielecki, dębickim i jasielskim)

mazowieckiego (w powiatach: Ostrołęka, ostrołęckim, ostrowskim, sokołowskim, Siedlce, siedleckim, węgrowskim i łosickim)

lubelskim

podlaskim (w powiatach: bielskim, hajnowskim, siemiatyckim, zambrowskim, Łomża, łomżyńskim, kolneńskim)

warmińsko-mazurskim (w powiatach: Olsztyn, olsztyńskim, bartoszyckim, lidzbarskim, mrągowskim oraz kętrzyńskim)

W miejscach w najbliższych dniach temperatura w ciągu dnia osiągnie od 29 do 30 st. C. Nocą na termometrach zobaczymy od 16 do 18 st. C. Alarmy wygasną w czwartek o godzinie 18:00.

Burza – IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dla następujących województw: opolskiego

dolnośląskiego

lubuskiego

śląskiego

małopolskiego

wielkopolskiego (w powiatach: czarnkowsko-trzcianeckim, międzychodzkim, szamotulskim, grodziskim, nowotomyskim, kościańskim, wolsztyńskim, Leszno, leszczyński, gostyńskim, śremskim, pleszewskim, rawickim, ostrzeszowskim, ostrowskim, jarociński, kaliskim i Kalisz)

łódzkim (w powiatach: zduńskowolskim, wieruszowskim, sieradzkim, zduńskowolskim, wieluńskim, łaskim, bełchatowskim, pajęczańskim oraz radomszczańskim)

podkarpackim (w powiatach: dębickim, mieleckim, strzyżowskim, jasielskim, ropczycko-sędziszowskim, Krosno, krośnieńskim, leskim, bieszczadzkim, brzozowskim)