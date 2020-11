Pogoda. Tydzień chłodny i miejscami deszczowy. W weekend nawet do 10 stopni

W miniony weekend pogoda nie rozpieszczała Polaków. Tak też będzie w tym tygodniu, trzeba przygotować się na chłód, opady deszczu, a nawet śniegu. Odmianę przyniesie weekend. Wówczas miejscami temperatura wzrośnie do nawet 10 stopni Celsjusza.

Wtorek przywita nas pochmurno. Gdzieniegdzie popada deszcz ze śniegiem, a na Podlasiu śnieg. Temperatura będzie się wahać od -3 st. C na południowym wschodzie, do centrum do 4 st. C na północnym zachodzie. Nocą temperatura gwałtownie spadnie i na wschodzie kraju zafunduje nam tymczasowy rekord zimna. Przewiduje się, że na termometry pokażą nawet -7 st. C.

W środę trochę się przejaśni. Więcej słońca nie oznacza jednak rychłego wzrostu temperatury. Ta wahać się będzie od od -1 st. C na wschodzie i południu do 4 st. C na zachodzie. W nocy ponownie spadek w dół, tym razem do -6 st. C.

W czwartek pogoda nie ulegnie większym zmianą. Na północy kraju może spaść śnieg, choć pewnie rychło stopnieje, zważywszy na to, że temperatura będzie się wahać od -2 do 4 st. C.

Zmiana nadejdzie w weekend. W całej Polsce będzie pochmurno, ale dojdzie do przejaśnień. Deszcz, jeśli już gdzieś spadnie, to na Podkarpaciu i w Małopolsce. Podniesie się za to temperatura. Ta będzie się wahać między 4 st. C na północy do nawet 10 st. C na południowym zachodzie. Umiarkowany wiatr nie powinien pokrzyżować planów spacerowiczom. Kto wie, może to ostatni tak ciepły weekend w tym roku.

Źródło: IMGW

