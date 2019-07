Pogoda. Sztorm na Bałtyku. Fatalne wiadomości dla północy Polski

Pogoda. Nadal trwa napływ chłodnego powietrza z północnego zachodu, który zdecydowanie psuje nastroje wszystkim tym, którzy wypoczywają nad Bałtykiem. Dodatkowo będzie bardzo mocno wiać i padać. Możemy spodziewać się pierwszego w tym roku sztormu.

Pogoda raczej wiosenna

Średnio spadnie od 7 do 15 litrów wody na każdy metr kwadratowy powierzchni, a na północy i na wschodzie woj. zachodniopomorskiego oraz w zachodniej części pomorskiego nawet do 20-35 litrów.

Uwaga, najwięcej wody, bo do 30-35 litrów spadnie w pasie od Bobolic i Szczecinka po Miastko i Człuchów. Tutaj nie wyklucza się, że mogą pojawić się lokalne zalania i podtopienia.

Pogoda. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem

Spowoduje to wzrost prędkości wiatru do 60-70 km/h. Nad samym morzem możliwe porywy nawet do 80 km/h. Te prędkości może nie są specjalnie zawrotne, ale mogą już powodować szkody materialne i powodować przerwy w dostawie energii elektrycznej. Zagrożenie tym bardziej wzrasta, gdyż na drzewach mamy liście, które stanowią barierę dla wiatru. Słabo ukorzeniony drzewostan może się po prostu "położyć".