Pogoda szaleje. Teraz przymrozki i burze, ale są już pierwsze informacje o upałach

Pogodny układ wysokiego ciśnienia Odilo, który do tej pory kształtował pogodę w kraju osłabnie, a my stopniowo zaczniemy dostawać się pod wpływ ośrodka niżowego znad północno-zachodniej Rosji o nazwie Walli. Niżowi temu towarzyszyć będą fronty atmosferycznych, które podczas weekendu przemierzać będą obszar Polski z północy na południe. Wraz z przebudowa pola barycznego, z północy i północnego zachodu zacznie napływać do nas chłodniejsze powietrze polarno-morskie - prognozują synoptycy Cumulusa.

Pogoda w weekend

Za sprawą niżu i frontów atmosferycznych oraz napływających do nas wilgotnych mas powietrza podczas weekendu w całym kraju zapowiada się zmienna aura. Chmury na przemian przeplatać się będą ze słońcem i gdzieniegdzie od czasu do czasu pokropi słaby, przelotny deszcz.

Dodatkowo w sobotę po południu na południowym wschodzie (na południu Mazowsza, w Świętokrzyskiem, na Lubelszczyźnie oraz na Podkarpaciu) spodziewane są również burze, którym towarzyszyć będą nieco intensywniejsze opady deszczu (do 4 – 8 l/m2) oraz porywisty wiatr (do 60 km/h).

W sobotę wiatr powieje umiarkowanie z północnego zachodu i z północy, ale chwilami pojawiać będą się również porywy do 30 – 50 km/h, a podczas burz (na południowym wschodzie) do 60 km/h. W niedzielę wiatr już osłabnie i z północnego zachodu powieje słabo i umiarkowanie.

Jak informuje portal fanipogody.pl, lokalnie według skanów radarowych już w sobotę prawdopodobny jest grad o średnicy od 0,5 cm do 1,5 cm i wiatr do 85 km/h.

Pogoda. Temperatura

Podczas weekendu będzie nieco chłodniej i w sobotę na termometrach zobaczymy od 9-12 stopni na północy do 13-15 na zachodzie, a w niedzielę od 10-12 na wschodzie do 14-15 na zachodzie. Uważajmy, bo w niedzielny poranek na północnym wschodzie oraz na przedgórzu Karpat spodziewane są spadki temperatury nawet do minus 1, minus 2 stopni, a w rejonie Zakopanego do minus 3.