Pogoda przyniesie potężne ocieplenie. Upał nawet 30 stopni

Temperatura nas nie zachwyci. W północnej części kraju w najcieplejszym momencie dnia możemy się spodziewać jedynie 8 - 10 stopni C. Cieplej będzie na południu. Tam temperatura może osiągnąć 15 st. C. W czasie deszczu i burz temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa.

Upał dociera do Europy. Jak będzie w Polsce?

W Europie południowej już pojawiają się wysokie temperatury. Do Polski cieplejsze powietrze dotrze już w niedzielę. Temperatura na zachodzie kraju osiągnie 24 - 25 stopni C.

Z każdym kolejnym dniem wysokie temperatury zostaną zanotowane na pozostałej części kraju. Najcieplej będzie we wtorek. Wówczas temperatura poszybuje do 27 st. C. w cieniu, co oznacza, że w słońcu może przekroczyć nawet 30 C.