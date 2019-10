Pogoda. Podmuch gorąca idzie przez Europę. Dotrze do Polski i może paść rekord

Pogoda szykuje wielką dostawę afrykańskiego ciepła w przyszłym tygodniu. Przez kilka dni z rzędu w Polsce mają występować temperatury powyżej 20 stopni C. To może być najgorętsza końcówka października od wielu lat.

Najwyższe temperatury są spodziewane na Bałkanach (Chorwacja, Bośnia i Serbia), gdzie lokalnie w południe temperatury będą mogły dochodzić do 30 stopni ciepła. Gorący podmuch dojdzie do Polski. Przed nami kilka dni słonecznego i ciepłego babiego lata , które utrzyma się aż do weekendu.

Pogoda długoterminowa. Przez cały tydzień babie lato

W poniedziałek w okolicach Tomaszowa Lubelskiego i Jarosławia temperatura sięgnie 23,5 stopni C.

We wtorek już w całej południowo-wschodniej Polsce temperatury wyniosą około 22 stopni C.

W środę nieco się ochłodzi, 19 stopni C.

Już w czwartek w Rzeszowie i okolicach Krakowa ma być jednak 23,6 stopnia C.

W piątek (25.10) najcieplej w Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, znowu powyżej 22 stopni C.

W sobotę (26.10) ponowie około 21 stopni w południowej połowie Polski.