Pogoda. Piątek bardzo ciepły. Temperatura znów przekroczy 10 st. C.

Pogoda. Głębokie niże wkraczają nad Skandynawię

Pogoda. Piątek z wysoką temperaturą, ale gdzieniegdzie z deszczem

Przed nami kolejny ciepły dzień. Ponownie biegunem ciepła będą województwa zachodnie, gdzie zapowiadamy 10-12 st. C. W głębi kraju 7-9 st. C., chłodniej na północnym wschodzie i w Bieszczadach - 4-5 st. C. Wysokie wartości termometry pokażą również w nocy. Lekki przymrozek do -3 st. C. przewidujemy jedynie na północy, północnym zachodzie oraz w rejonie Krakowa. Poza tym będzie od 0 do 3 st. C., a lokalnie na Śląsku, zwłaszcza na Podbeskidziu, ok. 4-5 st. C.

Inauguracja Joe Bidena. Dziwny wpis Joachima Brudzińskiego. Aleksander Kwaśniewski komentuje

Pogoda. Weekend z większą dynamiką w pogodzie

W sobotę w większości kraju nadal wiosennie ciepło - od 7 do 11 st. C. Tylko na północy i zachodzie, z racji opadów, 3-6 st. C., a gdzieniegdzie na krańcach zachodnich i północno-zachodnich 0-2 st. C. W niedzielę wysoka temperatura ograniczy się do Roztocza, gdzie prognozujemy 6-9 st. C. Na pozostałym obszarze kraju słupki rtęci zatrzymają się na 2-5 st. C., a na północy na 0-1 st. C. Przede wszystkim w sobotę, głównie w górach i u ich podnóża, wiać ma jeszcze silny i porywisty wiatr, w Tatrach w porywach do ok. 100 km/h.