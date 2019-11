WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Pogoda. Ostrzeżenia ws. opadów śniegu. Miejscami spadnie nawet 20 cm Prognoza pogody na najbliższe dni pokazuje, że niemal codziennie na południu kraju może sypać śnieg. Najwięcej białego puchu powinni się spodziewać mieszkańcy województw małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego. Pogoda na poniedziałek. Dużo śniegu leży już m.in. w Beskidach. Wielu turystów spędzających tam długi weekend było mocno zaskoczonych zimową aurą. - Od rana pada śnieg. Napadało go od 5 do 10 centymetrów - stwierdził w rozmowie z "Dziennikiem Zachodnim" Jakub Szupieńko, gospodarz położonego na wysokości 1262 m n.p.m. schroniska na Hali Lipowskiej. Zamieszczone w sieci zdjęcia i filmy pokazują, że w okolicy robi się coraz bardziej biało. A to dopiero początek, bo puchu w najbliższych dniach ma przybywać niemal codziennie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał na niedzielną noc ostrzeżenia przed opadami śniegu. W rejonach podgórskich, gdzie wieczorem ma padać deszcz, w nocy przejdzie on właśnie w opady białych płatków. Miejscami może ich spaść do 20 centymetrów. Temperatura będzie się z kolei wahać od -1 na Kasprowym Wierchu do 5 stopni Celsjusza w Zakopanem. Pogoda na przyszły tydzień. Deszcz i śnieg 11 listopada, czyli w Święto Niepodległości pogoda będzie jeszcze dość łaskawa. Poniedziałek w większości kraju zapowiada się pogodnie. Przelotne opady spodziewane są wyłącznie na wschodzie. Termometry pokażą od 7 kresek na Suwalszczyźnie i Podlasiu do 10 na Dolnym Śląsku. We wtorek śniegu znów mogą się spodziewać mieszkańcy rejonu Sudetów i Tatr. Z kolei opady deszczu - do 10 litrów na metr kwadratowy - zagoszczą nad większością kraju. Pogodnie tylko na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej oraz wschodzie. Temperatura będzie się wahać od 8 st. C na północy do 13 st. C na Rzeszowszczyźnie. Zobacz: Awantura o TK. Joanna Lichocka odpowiada Andrzejowi Rzeplińskiemu Śnieg w górach szybko nie odpuści. Padać - przynajmniej w Sudetach i Tatrach - ma również w środę. W wielu rejonach Polski przelotny deszcz, miejscami intensywny do 20 l/mkw. "Temperatura wyniesie od 7 st. na Pomorzu do 14 st. na Rzeszowszczyźnie" - informuje TVN Meteo. Portal dodaje, że "opady śniegu są niewykluczone również w czwartek". "Termometry pokażą wtedy od 8 st. C na Pomorzu do 13 st. C na Podkarpaciu" - czytamy. Opady mają tego dnia ominąć mieszkańców Suwalszczyzny. Poza tym deszcz do 10 l/mkw. Źródło: IMGW, Dziennik Zachodni, TVN Meteo