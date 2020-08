Pogoda. Ostrzeżenia przed upałami i burzami

Pogoda . Największych upałów z temperaturą powyżej 30 stopni należy oczekiwać w całej zachodniej i centralnej Polsce – na zachód od linii Wisły. Z tym, że dobowy rekord - do 34-35 stopni - może paść w województwie lubuskim - prognozuje Robert Wójcik z wrocławskiego biura Cumulus.

Zwraca uwagę, że podane przez niego wartości temperatury to temperatury w cieniu. - Pamiętajmy, że w pełnym słońcu temperatura będzie znacznie wyższa i prawie w całym kraju spokojnie przekroczy 40. kreskę, a w województwie lubuskim dobić może nawet do 50 stopni! Zatem, przy tak wysokiej temperaturze nie zapominajmy o butelce z wodą, ograniczmy do minimum przebywanie na pełnym słońcu, nośmy nakrycia głowy oraz unikajmy wysiłku fizycznego - apeluje Wójcik.