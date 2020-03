Pogoda. Ostrzeżenia IMGW. Żółte alerty dla całej Polski

Polska pozostanie jeszcze w poniedziałek pod wpływem niżu znad zachodniej Rosji, który przyniesie do kraju zimne i arktyczne powietrze. Będzie dość chłodno. W ciągu dnia słupki rtęci pokażą od 2 do 6 stopni Celsjusza, chłodniej w górach o rejonach podgórskich. W całym kraju raczej pochmurno, z możliwymi przejaśnieniami. Wiatr umiarkowany, miejscami porywisty. W górach może powodować zawieje i zamiecie śnieżne.

Pogoda. IMGW wydaje 3 rodzaje ostrzeżeń

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał 3 rodzaje alertów 1. stopnia. Pierwsze ostrzeżenia dotyczą przymrozków w 16 województwach. Rano temperatura na minusie. Alerty obowiązują do środy do godz. 8.00, za wyjątkiem południowych województw kraju, które zostały wydane do czwartku do godz. 8.