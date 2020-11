Pogoda. Od niedzieli koniec arktycznego chłodu, a od wtorku sporo słońca

Pogoda. Niedziela ze stopniowym pogorszeniem pogody, tylko na południu pogodnie i słonecznie

W niedzielę początkowo pas północny, a następnie pas środkowy dostanie się pod wpływ frontu atmosferycznego związanego z niżem znad Norwegii. Natomiast południe pozostanie pod dobroczynnym wpływem pogodnego wyżu znad Rumunii. Stąd, jak informuje nas Ireneusz Dąbrowski z wrocławskiego Cumulusa , do południa chmury i opady deszczu pojawią się już w pasie północnym od Zachodniopomorskiego po Podlasie. Jednak z upływem dnia front będzie przesuwał się na południe i po południu chmury i opady dotrą do linii Zielona Góra-Łódź- Lublin. Natomiast na południu (poniżej linii Zielona Góra-Łódź-Lublin) niedziela zapowiada się pogodna, a im bardziej na południe, tym bardziej słoneczna.

W niedzielę Polska znajdzie się pomiędzy niżem norweskim a wyżem rumuńskim, stąd z zachodu zacznie docierać do nas cieplejsze powietrze atlantyckie. Zatem w niedzielę w najcieplejszym momencie dnia odnotujemy do 4-5 stopni na południowym wschodzie, przez 6-7 w centrum, do 9-10 na północnym zachodzie. Jednak, jak nas przestrzega synoptyk z Cumulusa, wychodząc z domu ubierzmy się cieplej, bo na zewnątrz dokuczał nam będzie porywisty wiatr (do 40-65 km/h), który skutecznie obniżał będzie temperaturę odczuwalną.

Pogoda. Noc z niedzieli na poniedziałek w całym kraju na plusie