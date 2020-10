Pogoda. Niż znad Adriatyku narobi zamieszania. Będzie bardzo deszczowo

Opady będą największe na południu kraju. Z kolei na zachodzie i północnym zachodzie, gdzie deszcz nie będzie tak intensywny, znacząco spadnie temperatura - do 4, a nawet 2 stopni Celsjusza.

W poniedziałek opady będą najintensywniejsze od Mazowsza po Śląsk i Małopolskę. W Tatrach i Sudetach spadnie śnieg. Wysoko w górach pojawią się zawieje i zamiecie śnieżne. W całym kraju temperatura będzie wahała się od 6 do 15 stopni C. w najcieplejszym momencie dnia.

Zobacz też: Koronawirus w Polsce. Poseł PO przytacza żart z internetu

Pogoda. Od czwartku będzie coraz mniej deszczu

We wtorek opady przybiorą na sile w całym kraju. Na południu może spaść nawet do 30 mm wody na metr kwadratowy. Temperatura maksymalna wyniesie od 7°C na południu do 15°C na południowym wschodzie - podaje IMGW.