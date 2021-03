Pogoda na wtorek 16 marca. IMGW o najbliższej prognozie: opady deszczu i śniegu

Zobacz też: Pogoda na Wielkanoc. Synoptyk z IMGW o prognozie na święta

Pogoda we wtorek. Na aurę wiosenną jeszcze trzeba poczekać

Dla tych, którzy czekają na "wiosenny wybuch" mamy niestety złą wiadomość. Pogoda we wtorek nie przyniesie jednak zimowej aury w całym kraju, ale nie będzie ona też typowa dla wiosny.

We wtorek w Polsce duże zachmurzenie, ale z większymi przejaśnieniami. Przelotnie synoptycy IMGW zapowiadają opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a także krupy śnieżnej. Natomiast w górach i rejonach podgórskich spadnie śnieg. Według meteorologów prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej w Sudetach miejscowo o 10 cm, a w Karpatach o 5 cm.

We wtorek pogoda może przynieść także na północy kraju oraz w centrum burze. Uważać trzeba będzie także na mgły rano. Będą one ograniczać widzialność do 200 m. Lokalnie zarówno na drogach, jak i chodnikach może być ślisko.