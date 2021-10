Pogoda na Wszystkich Świętych. Przydadzą się ciepłe kurtki

W Dniu Wszystkich Świętych temperatura w górach i na północno wschodnich krańcach Polski spaść może nawet do -2 stopni Celsjusza. W ciągu dnia, w jego najcieplejszym momencie temperatura wzrośnie maksymalnie do 6 stopni Celsjusza. Na wschodzie kraju chłód, nie będzie jedynym pogodowym zmartwieniem tego dnia. Synoptycy prognozują, że niskim temperaturom do południa towarzyszyć będą tam opady deszczu.