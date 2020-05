Pogoda na weekend 8-10 maja. Uwaga, przymrozki! IMGW wydał ostrzeżenia dla sześciu województw

Przymrozki. Ostrzeżenia IMGW dla sześciu województw

Przymrozki mogą wystąpić w nocy z piątku na sobotę (z 8 na 9 maja 2020) w 46 powiatach na terenie Polski. Ostrzeżenia meteorologiczne pierwszego stopnia dotyczą części województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Prawdopodobieństwo wystąpienia przymrozków wynosi 80 proc. Na północnym wschodzie meteorolodzy przewidują spadek temperatury przy gruncie nawet do -5°C, natomiast w rejonach podgórskich do -2°C.

Pogoda na weekend 8, 9 i 10 maja

Po mroźnej w niektórych częściach polski nocy, w dzień 9 maja – jak podaje IMGW - na południu kraju będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, a w rejonach podgórskich Karpat możliwy przelotny deszcz. Z kolei na pozostałym obszarze Polski zachmurzenie umiarkowane i duże, również z przelotnymi opadami deszczu, ale także możliwymi lokalnymi burzami. Temperatura maksymalna w sobotę 9 maja wyniesie od 17°C do 22°C. Najchłodniej będzie nad morzem i w rejonach podgórskich Karpat (do 16°C). Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz porywisty.

Podobna** prognoza pogody **jest przewidywana na niedzielę 10 maja. Meteorolodzy podają, że w dzień na południu i w centrum kraju zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na południu gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, a w górach możliwe burze. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z przelotnymi opadami deszczu oraz lokalnymi burzami. „Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm” – informuje IMGW. Temperatura maksymalna w niedzielę będzie nieco wyższa niż w sobotę - od 20°C do 25°C. Najchłodniej nad morzem i w okolicy Karpat – tam termometry pokażą 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty (podczas burz porywy wiatru do 65 km/h, a w Sudetach do 60 km/h).