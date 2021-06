Pogoda na środę. IMGW alarmuje: burze nie odpuszczą

IMGW alarmuje jednak, że burze nie ustąpią. Wyładowania atmosferyczne spodziewane są także w kolejnych dniach, do piątku włącznie. "Burze, miejscami silne, z opadami deszczu do 40 mm, porywami wiatru do 90 km/h, a także z opadami gradu, możliwe będą ponownie głównie we wschodniej połowie Polski oraz na północy kraju" - podają synoptycy.