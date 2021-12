Pogoda na poniedziałek. Powrót zimy, możliwe nawet burze śnieżne

Najniższej temperatury spodziewamy się na północnym wschodzie, oraz w obszarach podgórskich, gdzie słupki rtęci wskażą ok. -3/-1 st. C. W głębi kraju odnotujemy ok. 0/1 st. C, a na zachodzie spodziewamy się maksymalnie ok. 2-3 st. C. Odczucie chłodu spotęguje chwilami dość silny wiatr z północy i północnego zachodu, o prędkości w porywach do ok. 50-60 km/h. Dodatkowo będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne.