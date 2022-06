Pogoda na niedzielę. Wyż Frido rozgrzeje Polskę

Przed nami upalny, prawdziwie letni dzień. Temperatura na przeważającym obszarze sięgnie ok. 30-31 st. C, a w pasie od Pomorza Zachodniego, po Ziemię Lubuską, Wielkopolskę i Dolny Śląsk odnotujemy nawet 32-33 st. C. Chłodniej tylko w obszarach podgórskich, gdzie spodziewamy się maksymalnie 27-28 st. C. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie ze wschodu i z południowego wschodu.