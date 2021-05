Pogoda na niedzielę. Cieplej, ale z opadami deszczu. Uwaga na burze

"Rano w wielu miejscach pogodnie, później coraz więcej chmur. Okresami przelotny deszcz, miejscami burze. Prognozowana wysokość opadu w burzach do 15 mm, na Podlasiu do 20 mm. Temperatura od 12°C do 19°C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty. W czasie burz porywy do 80 km/h" - poinformował IMGW.