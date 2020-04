Pogoda na najbliższe dni. Nadal bardzo sucho, ale coraz cieplej

Za nami seria mroźnych poranków. Miejscami temperatura przy gruncie spadało do -10 st. C. W najbliższych dniach można spodziewać się znacznej poprawy aury. Lada dzień słupki rtęci przekroczą 20 st. C.

W niedzielę rano w Kozienicach, Siedlcach, Lęborku i Terespolu przy gruncie zmierzono -8 st. C, ale to wcale nie był najzimniejszy poranek. W sobotę w Toruniu tuż nad ziemią zanotowano aż -10 st. C. Z najnowszych prognoz wynika, że w najbliższych dniach na większy deszcz nie ma co liczyć. Zacznie się natomiast powoli ocieplać.

Pogoda prawie bez opadów

W tym tygodniu pozostaniemy pod wpływem układu wysokiego ciśnienia, który zagwarantuje nam stabilną pogodę. Do środy pozostanie on w pobliżu Norwegii i Morza Norweskiego, ale później zacznie stopniowo przesuwać się na wschód, jednocześnie zanikając.

Od poniedziałku do soboty nie powinno padać. Tylko na Mazurach możliwy jest niewielki deszcz. Nie zabraknie słońca, choć znajdą się też miejsca, gdzie chmur kłębiastych na niebie będzie więcej, np. w poniedziałek na północnym-wschodzie, we wtorek na wschodzie, a w środę w regionach południowo-wschodnich.

Od czwartku pogodnie będzie już w całej Polsce. Występować będzie małe i umiarkowane zachmurzeniem. Najwcześniej w niedzielę z zachodu wkroczy do naszego kraju chłodny front atmosferyczny z zachmurzeniem, opadami deszczu i burzami. Tu warto jednak uważać. W przypadku prognoz długoterminowych wiele może się jeszcze zmienić.

Pogoda przyniesie coraz wyższe temperatury

Kwiecień, jak na razie, nie przynosi wielu ciepłych dni. Niebawem zacznie jednak nadrabiać zaległości. Do wtorku będzie jeszcze chłodno, bo maksymalnie 8-11 st. C na Podhalu, północnym-wschodzie i nad morzem. 12-13 st. C w centrum i 14-15 st. C na zachodzie. Od środy z każdym dniem ma robić się cieplej.

W czwartek na zachodzie prognozujemy już ok. 20 st. C, a pod koniec tygodnia wartości rzędu 20-24 st. C występować powinny prawie w całej Polsce. Wyjątek stanowić będą rejony podgórskie, Podlasie, Mazury i Warmia (15-19 st. C) oraz pas nadmorski, gdzie w związku z wiatrem od morza niewykluczone są dni z temperaturą maksymalną z trudem przekraczającą 10 st. C. Również noce zapowiadają się coraz cieplej. Niemniej jednak przymrozki pozostaną z nami jeszcze przez kilka dni. Najdłużej, bo nawet do piątku, utrzymają się na południu, Podlasiu i Pojezierzu Pomorskim.

Arkadiusz Płachta, autor bloga pogodowego

