Pogoda na kolejny tydzień. Synoptyk wskazuje, gdzie jechać po słońce

Im dalej na południe, tym cieplej. Dlatego, jeśli jechać po słońce, to tylko w góry - o opalaniu się nad Bałtykiem nie ma co marzyć. - Na południu, w górach, burz nie będzie. Temperatura maksymalna na południu wyniesie od 24 do 29 stopni Celsjusza w czwartek - prognozuje synoptyk IMGW.