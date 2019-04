Pogoda na dziś – wtorek 30 kwietnia. Sprawdź prognozę pogody dla największych miastach w Polsce

Pogoda na dziś (wtorek 30 kwietnia) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Pogoda na dziś – wtorek 30 kwietnia. (WP.PL)

Pogoda na dziś – 30 kwietnia Warszawa

Pogoda we wtorek ulegnie poprawie. Słupki rtęci powędrują w górę, a na niebie ponownie zagości słońce.

Poranek w Warszawie przywita mieszkańców 11 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 8 st. C. Z każdą kolejną godziną słupki rtęci będą rosły. O godzinie 11 osiągną 18 st. C, a o godzinie 14 zatrzymają się na 20 st. C. Temperatura odczuwalna również nie zawiedzie. Popołudniu może osiągnąć 17 st. C. Pogodnie będzie również wieczorem. O godzinie 20 termometry pokażą 16 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 14 st. C.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie dziś 1000 hPa. Prędkość wiatru przez cały dzień utrzyma się poniżej 15 km/h.

Pogoda na dziś – 30 kwietnia Kraków

Pogoda w Krakowie przyniesie dziś niewielkie ocieplenie. Aury nie poprawi całkowite zachmurzenie, które nie ustąpi przez cały dzień. Niewielkie opady deszczu mogą pojawić się około godziny 17.

O godzinie 8 rano termometry w Krakowie pokażą 11 st. C. Tyle samo wyniesie temperatura odczuwalna. Popołudniu pogoda przyniesie nieco cieplejszą aurę. Około godziny 14 słupki rtęci wzrosną do 12 st. C. Najwyższa temperatura zostanie odnotowana o godzinie 17. Termometry wskażą wtedy 14 st. C, a odczuwalne będzie 12 st. C. Taka aura utrzyma się do godziny 20.

Ciśnienie w Krakowie wyniesie dziś 985 hPa. Prędkość wiatru nie przekroczy 15 km/h.

Pogoda na dziś – 30 kwietnia Wrocław

We wtorek poprawa pogody nastąpi również we Wrocławiu. Poranek przywita mieszkańców niską temperaturą, jednak popołudnie przyniesie poprawę aury. Na niebie nie zabraknie dziś wiosennego słońca.

O godzinie 8 rano termometry we Wrocławiu wskażą 9 st. C, odczuwalne będzie zaledwie 6 st. C. Popołudnie przyniesie jednak zdecydowaną poprawę aury. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 19 st. C, a o godzinie 17 do 20 st. C. Wysoka będzie również temperatura odczuwalna, która w najcieplejszym momencie dnia osiągnie 17 st. C.

Ciśnienie we Wrocławiu wyniesie dziś 1000 hPa. Prędkość wiatru utrzyma się w przedziale 7-14 km/h.

Pogoda na dziś – 30 kwietnia Gdańsk

We wtorek nieco cieplejszej aury mogą spodziewać się również mieszkańcy Gdańska. Pogoda przyniesie dziś nieco wyższe temperatury odczuwalne i słabszy wiatr.

Poranek powita mieszkańców Gdańska bezchmurnym niebem i niską temperaturą. Termometru wskażą 9 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 6 st. C. Popołudniu na niebie zaczną pojawiać się chmury, jednak całkowite zachmurzenie nastąpi dopiero wieczorem. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 14 st. C, a odczuwalne będzie 9 st. C.

Ciśnienie w Gdańsku wyniesie dziś 1007 hPa. Prędkość wiatru osiągnie maksymalnie 18 km/h.