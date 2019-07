Pogoda na dziś – sobota 6 lipca. Słupki rtęci powędrują w górę na południu kraju

Pogoda na dziś (sobota 6 lipca). Sobota przyniesie nieco wyższą temperaturę na południu Polski. Niestety nad morzem nadal będzie zimno, pochmurnie i deszczowo. W najbliższych dniach nie należy spodziewać się poprawy aury.

Pogoda na dziś. Deszczowo i chłodno nad morzem. Coraz cieplej w głębi kraju (flickr.com)

Pogoda Warszawa – sobota 6 lipca

W Warszawie prognozowane jest niewielkie ocieplenie. Niestety, na zdecydowaną poprawę pogody przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. W sobotę przywita nas chłodny poranek. O godzinie 6 rano termometry pokażą tylko 13 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie maksymalnie 12 st. C. Po południu słupki rtęci przekroczą 20. kreskę. O godzinie 14 termometry pokażą 21 st. C, a odczuwalne będą 22 st. C. Niestety wraz z nieco wyższą temperaturą pojawią się przelotne opady deszczu, które nie ustąpią do końca dnia. Sobota przyniesie również umiarkowany wiatr. Przez większość dnia jego prędkość będzie wynosić 19-21 km/h. Wieczorem będzie to zaledwie 7 km/h.

Pogoda Kraków – sobota 6 lipca

Do spacerowania zachęci dziś pogoda w Krakowie. Po kilku chłodniejszych dniach słupki rtęci wreszcie zdecydowanie przekroczą 20. kreskę. Niestety na przejaśnienia trzeba będzie poczekać do późnego popołudnia. Temperatura rano nie będzie należała do najwyższych. O godzinie 6 rano termometry pokażą 16 st. C. Cieplejsza aura zagości w Krakowie po południu. Najcieplej będzie około godziny 15. Słupki rtęci wzrosną wtedy do 25 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 26 st. C. Niestety w godzinach 14-16 prognozowany jest nieco silniejszy wiatr (26 km/h). Słońce na krakowskim niebie zagości około godziny 17.

Pogoda Wrocław – sobota 6 lipca

Poprawy aury mogą spodziewać się dzisiaj również mieszkańcy Wrocławia. O bezchmurnym niebie i upale na razie można tylko pomarzyć. W zamian za to temperatura zdecydowanie przekroczy 20 st. C, a w spacerowaniu nie będzie przeszkadzał wiatr. Zanim jednak zrobi się ciepło, mieszkańcy Wrocławia będą musieli zmierzyć się z chłodnym porankiem. Termometry o godzinie 6 rano pokażą 16 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 15 st. C. Zdecydowanie cieplej będzie po południu. Około godziny 14 słupki rtęci zatrzymają się na 25 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie nawet 27 st. C. W sobotę we Wrocławiu nie powinno mocno wiać. Synoptycy przewidują, że prędkość wiatru osiągnie maksymalnie 12-15 km/h.

Pogoda Gdańsk – sobota 6 lipca

W sobotę nie dojdzie do wielkich zmian w gdańskiej pogodzie. Synoptycy przewidują, że podobnie jak w poprzednich dniach temperatura utrzyma się poniżej 20 st. C. W Gdańsku będzie dziś chłodno oraz pochmurnie. O godzinie 6 rano termometry odnotują 14 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie jedynie 12 st. C. Popołudnie nie przyniesie poprawy aury, a wręcz przeciwnie. Około godziny 12 zaczną pojawiać się przelotne opady deszczu, które ustąpią dopiero wieczorem. Nie zachwyci również temperatura. Około godziny 14 słupki rtęci zatrzymają się na 16 st. C, a odczuwalne będzie 15 st. C. W porównaniu do poprzednich dni, w sobotę będzie zdecydowanie słabiej wiało. Synoptycy prognozują, że prędkość wiatru osiągnie dziś maksymalnie 21 km/h.

Pogoda Kołobrzeg – sobota 6 lipca