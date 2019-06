Pogoda na dziś – niedziela 30 czerwca. Upał wraca na ulice największych miast. Ciepło również nad morzem

Pogoda na dziś (niedziela 30 czerwca). Upał na polskich plażach. W Gdańsku i Kołobrzegu nawet 30 st. C. Równie gorąco w głębi kraju. Po kilku chłodniejszych dniach temperatury wzrosną w Warszawie, Krakowie i Wrocławiu.

Pogoda na dziś. Upały na plażach i ulicach największych miast (PAP, Fot: PIotr Wittman)

Pogoda Warszawa – niedziela 30 czerwca

W poniedziałek mieszkańców Warszawy czeka kontynuacja niedzielnej aury. Oda rana będzie bardzo ciepło. O godzinie 6 termometry pokażą 18 st. C. Godzinę później będzie to już 20 st. C. Upał rozpocznie się około południa. O godzinie 12 słupki rtęci wzrosną do 28 st. C, a odczuwalne będzie 30 st. C. Najgoręcej będzie w godzinach 14-18. Termometry odnotują wtedy 30 st. C, a temperatura odczuwalna może przekroczyć 33 st. C. Upału na ulicach stolicy nie złagodzi wiatr. Jego prędkość będzie dziś osiągać jedynie 13-14 km/h.

Pogoda Kraków – niedziela 30 czerwca

W niedzielę bardzo gorąco będzie również w Krakowie. Podobnie jak w Warszawie, rano temperatura osiągnie tu 18-20 st. C. Jednak po południu w Krakwie może być znacznie goręcej. Synoptycy prognozują, że po południu temperatura przekroczy 31 st. C, a odczuwalne może być nawet 35 st. C. Wszystko za sprawą bezchmurnego nieba oraz bardzo słabego wiatru. W niedzielę jego prędkość będzie rosła, jednak w szczytowym momencie (w godzinach 14-19) osiągnie jedynie 10 km/h. W pozostałej części dnia będzie osiągać 5-8 km/h.

Pogoda Wrocław – niedziela 30 czerwca

Fala gorącego powietrza zdominuje dziś pogodę we Wrocławiu. Poranek zacznie się pochmurnie, jednak już około godziny 8 na niebie zagości słońce. Poranek przyniesie wysoką temperaturę. O godzinie 7 termometry pokażą 20 st. C, a temperatura odczuwalna będzie o stopień wyższa. W godzinach 12-20 temperatura wyniesie 30-32 st. C. Odczuwalne będzie nawet 35 st. C. Niewielkie wytchnienie da wiatr. W godzinach 14-9 jego prędkość może sięgać 20 km/h. W pozostałej części dnia będzie to 10-17 km/h.

Pogoda Gdańsk – niedziela 30 czerwca

Na zakończenie weekendu fala ciepła dotrze również do Gdańska. Ciepło będzie już od rana. O godzinie 7 termometry pokażą 19 st. C. Tyle samo wyniesie temperatura odczuwalna. Najgoręcej będzie po południu. W godzinach 14-17 temperatura wyniesie 28 st. C, a odczuwalne będzie nawet 30 st. C. W plażowaniu i spacerowaniu nie powinien przeszkadzać wiatr. Jego prędkość wyniesie dziś jedynie 14-17 km/h.

Pogoda Kołobrzeg – niedziela 30 czerwca