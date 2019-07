Pogoda na dziś – niedziela 14 lipca. Trochę słońca trochę burz w całym kraju

W niedzielę nie będzie można narzekać na nudę w pogodzie. Nad morzem prognozowany jest słoneczny, choć chłodny dzień. Południe kraju nawiedzą burze, które będą dawać się we znaki przez wiele godzin.

Pogoda na dziś. Słonecznie nad morzem, burzowo na południu (PAP, Fot: Marcin Bielecki)

Pogoda Warszawa – niedziela 14 lipca

Niedzielny poranek w Warszawie przyniesie sporo słońca i niską temperaturę. O godzinie 6 rano termometry odnotują 15 st. C, a odczuwalne będzie 14 st. C. W kolejnych godzinach słupki rtęci będą rosły. O godzinie 13 zatrzymają się na 21 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie wtedy 22 st. C. Będzie to najcieplejszy moment dnia. Mimo niewielkiego ocieplania, podczas niedzielnych spacerów warto pamiętać o ciepłym okryciu. Po południu we znaki może dawać się nieco silniejszy wiatr. Jego prędkość osiągnie maksymalnie 21 km/h.

Pogoda Kraków – niedziela 14 lipca

Po burzowej sobocie mieszkańcy Krakowa tylko na chwilę odpoczną od niebezpiecznej aury. Niedzielny poranek przyniesie umiarkowane zachmurzenie i niską temperaturę. O godzinie 6 rano termometry pokażą 15 st. C. Nieco cieplej będzie po południu. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 21 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 22 st. C. Niestety ociepleniu mogą towarzyszyć burze. Grzmieć będzie w godzinach 14-16. W kolejnych godzinach prognozowana jest słoneczna aura z temperaturą sięgającą 21 st. C. Przebywający poza domem nie powinni obawiać się wiatru. Jego prędkość nie przekroczy dziś 15 km/h.

Pogoda Wrocław – niedziela 14 lipca

Burze w niedzielę nie dadzą chwili wytchnienia mieszkańcom Wrocławia. Grzmieć zacznie około godziny 8 rano. Pogoda uspokoi się dopiero około godziny 19. Burzliwej aurze towarzyszyć będą niskie temperatury. O godzinie 6 rano termometry odnotują 15 st. C. Po południu temperatura wzrośnie o kilka stopni. Najcieplej będzie około godziny 14. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 22 st. C, a odczuwalne będą 23 st. C. Mimo burz we znaki nie powinien dawać się wiatr. Jego prędkość wyniesie dziś ok. 10-11 km/h.

Pogoda Gdańsk – niedziela 14 lipca

Niedziela będzie dobrym dniem na podjęcie aktywności poza domem. Co prawda temperatura pozostawi nieco do życzenia, ale aura wynagrodzi to słonecznym dniem. O godzinie 6 rano prognozowane jest 13 st. C i umiarkowane zachmurzenie. Słonecznie zrobi się około godziny 8 rano. Najwyższa temperatura w Gdańsku zostanie odnotowana około godziny 14. Słupki rtęci zatrzymają się wtedy na 17 st. C, a odczuwalne będzie 16 st. C. Wraz z wyższą temperaturą pojawi się nieco silniejszy wiatr. Jego porywy mogą osiągać 23 km/h.

Pogoda Kołobrzeg – niedziela 14 lipca