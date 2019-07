Pogoda na dziś – czwartek 4 lipca. Deszczowo i zimno nad morzem. W pozostałej części kraju niewiele lepiej

Pogoda na dziś (czwartek 4 lipca). Pogoda na początku lipca pozostawia wiele do życzenia. W całym kraju temperatury spadają poniżej 20 st. C. W czwartek zimno oraz deszczowo będzie nad morzem. W pozostałej części kraju temperatura będzie bliska 20 st. C.

Pogoda na dziś. Zimno i deszczowo zwłaszcza nad morzem (freeimages.com)

Pogoda Warszawa – czwartek 4 lipca

Pogoda w czwartek na pewno nie zachęci do wychodzenia z domu. Dzień zapowiada się zimno i pochmurnie. Chłód da się we znaki szczególnie rano. O godzinie 6 termometry pokażą zaledwie 12 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 11 st. C. Zdecydowanej poprawy aury nie przyniesie popołudnie. Około godziny 14 słupki rtęci zatrzymają się na 16 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie tylko 15 st. C. Na domiar złego we znaki zacznie dawać się wiatr. Jego prędkość będzie dziś przekraczać 25 km/h. Synoptycy nie prognozują opadów deszczu.

Pogoda Kraków – czwartek 4 lipca

Mieszkańców Krakowa czeka kolejny słoneczny, ale chłodny dzień. Ciepłe kurtki przydadzą się szczególnie rano. O godzinie 6 termometry pokażą jedynie 12 st. C, a odczuwalne będzie 11 st. C. Popołudnie przyniesie odczuwalną poprawę pogody. O godzinie 14 słupki rtęci zatrzymają się na 20 st. C. Podobną wartość przyjmie również temperatura odczuwalna. Niestety wraz z nieco wyższą temperaturą pojawi się silniejszy wiatr. Do południa jego prędkość nie przekroczy 10 km/h. Od godziny 14 będzie to nawet 21 km/h. Wiatr ucichnie dopiero wieczorem.

Pogoda Wrocław – czwartek 4 lipca

We Wrocławiu, podobnie jak w innych miastach, najchłodniej zapowiada się poranek. Do godziny 7 rano niebo będzie zasłane chmurami, a termometry odnotują maksymalnie 12-13 st. C. Słońce pojawi się dopiero około godziny 8 rano. Temperatury po południu nie zachęcą do przebywania poza domem. O godzinie 14 termometry pokażą tylko 19 st. C. Podobną wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Pocieszeniem będzie dziś niewielki wiatr. Przez większość dnia jego prędkość utrzyma się poniżej 15 km/h. Nieco mocniej zawieje w godzinach 14-16. Prędkość wiatru osiągnie wtedy ok. 18 km/h.

Pogoda Gdańsk – czwartek 4 lipca

Kolejny dzień z wiosenną aurą czeka mieszkańców Gdańska, którzy w czwartek powinni spodziewać się umiarkowanego zachmurzenia, niskich temperatur oraz silnego wiatru. Zimno będzie zwłaszcza rano. O godzinie 6 termometry pokażą 13 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie maksymalnie 11 st. C. Po południu nie będzie wiele cieplej. O godzinie 15 słupki rtęci wzrosną do 17 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 16 st. C. Kolejnym pogorszeniem i tak złej pogody będzie pojawienie się przelotnych opadów deszczu. W Gdańsku padać zacznie około godziny 17.

