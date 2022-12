Pogoda może zaskoczyć. Najnowsza prognoza na święta

Pogoda na koniec roku. Wzrost temperatury

Jak przekazuje serwis fanipogody.pl, znad ciepłych wód Atlantyku płynie do nas umiarkowanie ciepłe i wilgotne powietrze polarne, powodujące szybkie topnienie śniegu. Znacznie wzrośnie także temperatura. Koniec roku zapowiada się z temperaturą wyższą o nawet 3 st. C. do 6 st. C. powyżej normy wieloletniej. Najwyższa temperatura ma być na południu i zachodzie kraju.