Pogoda miała duży wpływ na temperatury wody w Bałtyku, która jest coraz zimniejsza

Pogoda w ostatnich dniach nie zachęca do plażowania. Wraz ze spadkiem temperatury powietrza spadła również temperatura wody w Bałtyku. Jak obecnie przedstawia się sytuacja na najpopularniejszych plażach?

Pogoda. Temperatura wody w Bałtyku coraz niższa

Na początku tygodnia IMGW podawało, że woda w Pucku i Międzyzdrojach ma 22 st. C, a w trzech innych miejscach sięga 20 st. C. Teraz sytuacja jest zupełnie inna. Na większości stacji pomiarowych IMGW zmierzyło 17 st. C. Najcieplejsza woda w Bałtyku jest w Świnoujściu i sięga 17,9 st. C. Najniższą temperaturę zmierzono w Kołobrzegu – 16,4 st. C.