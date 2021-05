Pogoda. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

Ostrzeżenie dotyczące silnego wiatru obowiązywać będzie dla woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego. Środka prędkość wyniesie od 35 km/h do 50 km/h. Porywy sięgną do 90 km/h.

"Temperatura od 0°C do 3°C na północy, od 4°C do 7°C na pozostałym obszarze. Na północy miejscami przymrozki do -1°C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany i porywisty" - podają eksperci.

Pogoda na kolejne dni. Kiedy przyjdą upały?

Na zachodzie Polski będzie nawet ok. 24 stopni C. Każdy kolejny dzień przyniesie jeszcze więcej słońca .

W poniedziałek 10 maja termometry w całej Polsce mogą pokazać ok. 22-24 stopni C. Na południu i zachodzie będzie to nawet 26-27 stopni C.