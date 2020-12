Pogoda. Halny w górach. Podmuchy prawie 200 km/h, powalone drzewa

Jak informuje RMF FM, wiatr halny rozpędził się w Tatrach do niemal 200 km/h. Na Kasprowym Wierchu zmierzono podmuch o prędkości 194,7 km/h. Tatrzański Park Narodowy apeluje o rozwagę i niewychodzenie w góry. Na profilu TPN na Facebooku pojawiło się nagranie, które pokazuje powalone drzewa na drodze do Morskiego Oka.

Interwencje strażaków w woj. śląskim

Silne porywy wiatru spowodowały też spore problemy w województwie śląskim. Strażacy interweniowali minionej doby 49 razy - podało we wtorek centrum zarządzania kryzysowego wojewody śląskiego. Nikt nie został ranny.

Nad ranem w przewrócone drzewo na szlaku z Żywca do Zwardonia wjechał pociąg Kolei Śląskich. Pociągiem podróżowało w tym czasie 15 osób. Zapewniono im komunikację zastępczą.

Ostrzeżenia na Podkarpaciu

Meteorolodzy prognozują silny, porywisty wiatr. Porywy wiatru przeważnie do 65 km/h, w Sudetach do 100 km/h, a wysoko w Tatrach do 115 km/h.