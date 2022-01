Pogoda. Groźne fronty nad Polską. Nadchodzą Marie i Nadia

Z prognoz wynika, że w najbliższych dniach nie musimy obawiać się mrozu w ciągu dnia. Na termometrach zobaczymy od 0 st. C na Podhalu, przez 1-2 st. C na wschodzie oraz 3-4 st. C w centrum po 5-7 st. C na zachodzie i nad Bałtykiem.