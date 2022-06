Pogoda. Do poniedziałku pogodnie, później zmienna aura, ale cały czas ciepło

Pogoda. Do końca tygodnia ciepło

Pomimo dominacji ośrodków niżowych i przechodzenia stref frontowych, to w tygodniu nadal utrzyma się południowa cyrkulacja i we wtorek i w środę docierać do nas będzie bałkańskie, a od czwartku iberyjskie ciepło. Zatem temperatura w zasadzie nie ulegnie większej zmianie i nadal oscylować będzie w przedziale 20/25 stopni , a we wschodniej Polsce dobijać będzie do 27. Tylko w strefach frontowych (pod chmurami i w opadach) spadać będzie ciut poniżej 20 kreski.