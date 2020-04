Pogoda. Do końca tygodnia sporo słońca i ciepło. Pojawi się szansa na deszcz

Pogoda. Aktualna sytuacja baryczna

We wtorek nad zachodnią Skandynawią obecny był układ wyżowy, który zapewni nam do końca tygodnia bardzo dużo słońca. Wyż sprowadza do Polski chłodne masy powietrza z północy, ale zmieni się to od środy. Mimo to nad ranem będzie zimno 2-4 st. C. Warto przygotować się na chłodne poranki z przymrozkami i niezbyt ciepłe popołudnia. Do środy miejmy przy sobie swetry i lekkie kurtki.

Pogoda przyniesie dużo pogodnego nieba i stopniowy wzrost temperatury

Od wtorku rozpocznie się stopniowy wzrost temperatury. Co prawda, jeszcze w środę odnotujemy od 10 st. C nad samym morzem, przez 12-14 st. C w centrum, do 17 st. C na Nizinie Śląskiej i Ziemi Lubuskiej. W czwartek ponad 20 st. C na zachodzie Polski, w centrum i w Wielkopolsce 16-17 st. C. Najchłodniej na Pomorzu 13 st. C. W piątek i w weekend na Warmii, Mazurach 17-18 st. C, na Ziemi Łódzkiej i Mazowszu 21 st. C, a w pasie od Ziemi Lubuskiej przez Wielkopolskę i Dolny Śląsk po Opolszczyznę nawet 24 st. C.