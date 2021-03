Pogoda długoterminowa. Ciepła końcówka marca poprzedzi zimno z północy

Już w poniedziałek nad zachodnią częścią kontynentu silnie oddziaływał wyż który skutecznie blokował napływ chłodniejszego powietrza do Francji i Hiszpanii. We wtorek wyż ów rozszerzy swoje oddziaływanie na Europę Środkową i Wschodnią, co przyniesie polepszenie pogody również w Polsce.