Pogoda. Będzie ślisko i mroźno. IMGW wydał ostrzeżenia przed oblodzeniem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia dla południa Polski. Będzie ślisko i niebezpiecznie. Kierowcy i piesi powinni szczególnie uważać.

Synoptycy IMGW wydali alarmy pierwszego stopnia przed oblodzeniami. Oznacza to, że miejscami w południowych województwach Polski mokra nawierzchnia dróg i chodników będzie zamarzać.

Front atmosferyczny przyniesie dużą zmienność w pogodzie. Oprócz słońca i niemal bezchmurnego nieba, synoptycy zapowiadają opady deszczu, deszczu ze śniegiem i samego śniegu. Nie będą one intensywne - na wschodzie i południu Polski ma spaść do 2 cm śniegu, a na Przedgórzu Karpackim ok. 5 cm.