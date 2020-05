Pogoda. Atak zimy w maju. Na trzech zimnych ogrodników przewidywany jest śnieg

Pogoda szykuje potężne uderzenie chłodu z północy w dniach od 11 do 15 maja. Tzw. zimni ogrodnicy oraz zimna zośka w tym roku będą naprawdę zimni. Na Górnym Śląsku może spaść nawet kilkanaście centymetrów śniegu.

- Na początku przyszłego tygodnia dojdzie do silnego przepływu mas powietrza znad Skandynawii w kierunku kontynentalnej Europy. To uderzenie chłodu w poniedziałek 11 maja dotrze do Europy Środkowej i Wschodniej, przynosząc imponujące anomalie i ochłodzenie - komentuje Marko Korosec, analityk serwisu Severe Weather Europe, zajmującego się ostrzegającego przed ekstremalnymi zjawiskami w pogodzie.