Pogoda. Alerty IMGW. To już nie są żarty, a będzie groźniej

Mordercza pogoda. Z godziny na godzinę skwar będzie coraz większy. IMGW wydał ostrzeżenia przed upałami w Polsce północno-zachodniej. Po południu czekają nas też gwałtowne burze. W kolejnych dniach będzie groźnie.

Najwyższe wskazania termometrów odnotują we wtorek mieszkańcy zachodniej Polski, gdzie będzie 31 st. C w cieniu. W pasie od Gorzowa po Zieloną Górę mogą być nawet 33 st. C. To oznacza, że temperatura w słońcu może przekraczać 40 st. C - ostrzegają w prognozie dla Wirtualnej Polski synoptycy biura Cumulus.