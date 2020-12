Pogoda. Alerty IMGW przed silnym wiatrem

Wieczorem na wschodzie kraju mogą pojawić się mgły, ograniczające widoczność do 300 metrów.

Pogoda. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

Termometry wskazywać będą od 2 st. na wschodzie, około 5 st. na zachodzie i w centrum do 7 st. na południu i 8 st. na obszarach podgórskich.

IMGW ostrzega przed silnymi podmuchami wiatru, które na północnym wschodzie mogą osiągać w porywach do 65 km/h, a na południu - na obszarach podgórskich do 80 km/h. W Sudetach porywy wiatru sięgać mogą nawet 110 km/h, a w Tatrach początkowo nawet 170 km/h, tam też możliwe są zamiecie i zawieje śnieżne.

Dla południowych regionów kraju IMGW wydał żółty alert (pierwszy w trzystopniowej skali). Obowiązywał on będzie w woj. dolnośląskim, śląskim, małopolskim i podkarpackim co najmniej do sobotniego poranka.