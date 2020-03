Pogoda. 18 st. C w cieniu. To nie potrwa długo

To prawdziwe uderzenie wiosny i ciepła, które wywołuje ostrzegające komentarze lekarzy o konieczności zachowania bezpiecznego dystansu między ludźmi w parkach. Wskazania powyżej 18 st. C w cieniu na termometrach w wielu regionach Polski w środę to wynik pogodnego wyżu znad Bałkanów i Morza Czarnego i napływania z zachodu ciepłego powietrza - wyjaśniają w prognozie dla Wirtualnej Polski synoptycy biura Cumulus.

Tylko na północy jest chłodniej (12 st.c), a nad samym morzem wieje silny wiatr o porywach do 55 km/h. W nocy ze środy na czwartek to właśnie na północy zacznie się chmurzyć i może słabo padać. W pozostałych regionach noc będzie pogodna.

W centrum i na południu nadal będzie pogodnie choć w środkowej części kraju temperatura spadnie o kilka stopni w stosunku do środy. Na południowym zachodzie nadal możemy liczyć na 18 st. C w cieniu. W nocy z czwartku na piątek bądźmy gotowi na lokalne przymrozki.

Pogoda. Wiosnę przywitamy ochłodzeniem

W wyniku ochłodzenia w sobotę na południu poza deszczem pojawiać będą się opady deszczu ze śniegiem, a w górach samego śniegu. Temperatura w całym kraju spadnie do 3-6 st. C.

Pogoda. Orientacyjna prognoza na przyszły tydzień

W przyszłym tygodniu nadal będzie chłodno, bo od 5 do 10 st. C. Z modeli pogodowych wynika, że dopiero podczas kolejnego weekendu nieznacznie się ociepli (do 8-12 st. C).