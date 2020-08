Podwyżki nie dla posłów, ale dla prezydenta już tak. Sondaż

Niemal co czwarty ankietowany (23,6 proc.) chciałby obniżenia pensji parlamentarzystów z 8 tys. zł do 4-5 tys. zł. Za niewiele mniejszym uszczupleniem wynagrodzenia posłów i senatorów (do 5-7 tys. zł) opowiedziało się 5,4 proc. uczestników sondażu.