Podszywali się pod europosłankę. Założyli fałszywy profil

- Czynności w sprawie podszywania się pod poseł do Parlamentu Europejskiego prowadzone były pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Katowice-Południe. Postępowanie zakończyło się w kwietniu skierowaniem aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Mikołowie. Mężczyznom grozi kara do 8 lat więzienia - poinformowała rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, podinspektor Aleksandra Nowara.