Podlaskie. Tragiczny wypadek na obwodnicy

Tragiczny wypadek na krajowej "8" pod Suwałkami wydarzył się we wtorek wieczorem ok. godz. 19. Samochód potrącił pieszego na wysokości wsi Poddubówka na jezdni suwalskiej obwodnicy w kierunku Budziska - podaje portal bialystokonline.pl.

Niebezpiecznie we wtorek było również na drogach w innych regionach Polski. W Sławnie w Zachodniopomorskiem pijany kierowca potrącił na przejściu dla pieszych dwójkę dzieci. Wydarzyło się to na oczach policjantów, którzy ruszyli w pościg za kierowcą. Padły strzały.

Wypadek za wypadkiem. Zima nie odpuszcza

W środę jazdę nadal będą utrudniać zimowe warunki na drogach. Temperatura maksymalna od -11 st. C miejscami na północnym wschodzie, około -9 st. C w centrum, do -4 st. C na południowym wschodzie.